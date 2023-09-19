وزراء خارجية دول مجموعة السبع يجتمعون في طوكيو تشرين الثاني المقبل

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، أن "وزراء خارجية مجموعة السبع اتفقوا خلال محادثات جرت في نيويورك، على عقد اجتماع في طوكيو يومي 7 و8 تشرين الثاني المقبل".

وانتقد وزراء خارجية مجموعة السبع مجددا روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، واتفقوا على "مواصلة تقديم الدعم لكييف، كما أكدوا الحاجة إلى لاستئناف صفقة الحبوب".

وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع هذا العام وعقدت قمتها في هيروشيما في ايار الماضي.

واجتمع وزراء خارجية الدول السبع في ألمانيا في شباط الماضي، وفي مدينة كارويزاوا في أبريل، وفي المملكة المتحدة في يونيو.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا، بعد أن كانت مجموعة الثماني قبل استبعاد روسيا منها.