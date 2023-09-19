مصلحة تسجيل السيارات تستكمل إنجاز معاملات دفع الميكانيك وأنقاض الآليات والسيارات

أعلنت هيئة إدارة السير - مصلحة تسجيل السيارات أنها "ستستكمل خلال الأسبوع الحالي إنجاز معاملات دفع الميكانيك وأنقاض الآليات والسيارات، في كل من الأقسام الآتية: الدكوانة، زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس، على أن يتم إعلام المواطنين تباعا عن تفعيل أيّ خدمات أخرى".

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