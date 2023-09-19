نصر: المدارس الكاثوليكية مجبرة على التعاطي بالدولار

أكّد رئيس اتحاد المؤسسات التربويّة المدير العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، أنّ المدارس الكاثوليكية مجبرة على التعاطي بالدولار وعلى تقاضي ثلاثة أضعاف من الأهل ليأخذ الأستاذ الأضعاف الثلاثة.

وخلال حلقة حديث مع قناة "الحرّة"، رأى الأب نصر "أننا ما زلنا في الأزمة، وقد فرض الواقع علينا أن نخرج عن القانون وإلاّ يكون مصير المدرسة الخاصّة كمصير المدرسة الرسميّة، لذلك تمّ ابتداع ما يُسمّى بصندوق الدعم بالتوافق مع اتحادات لجان الأهل والمعلّمين، حيث يتمّ وضع الأموال فيه، ومنه يُدفع للمعلّم بالدرجة الأولى ومن ثمّ للمصاريف التشغيليّة للمؤسسات".

وأشار نصر إلى أنّه مع بداية العام الدراسي 2022-2023 ارتفع عدد الطلاب في المدارس الكاثوليكية 6 آلاف تلميذ، من 179000 الى 186500 تلميذ، رغم أننا كنا في قلب العاصفة، مؤكدًا أن دولتين فقط ساعدوا المدارس الخاصّة فرنسا وهنغاريا قبل الزلزال، إلاّ أن قيمة هذه المساعدات لن تكون كافية في العام الدراسي القادم لأن الحاجة الآن أكثر بثلاثة أضعاف.