بوحبيب شارك في الاجتماع الوزاري العربي في نيويورك

تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب اجتماعاته، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فالتقى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل الذي دعاه للمشاركة في الاجتماع الوزاري القادم للاتحاد المزمع عقده في تشرين الثاني المقبل في برشلونة، وإستعرض معه جدول الاعمال والمواضيع المزمع بحثها.
كما شارك في الاجتماع الوزاري العربي حيث تم بحث القضايا العربية المشتركة، لا سيما الاوضاع الفلسطينية.
ولبى دعوة المستشار الالماني أولاف شولتز لحضور حفل استقبال أقامه على شرف كبار الشخصيات المشاركة لمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام المانيا الى الامم المتحدة.
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