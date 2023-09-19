أعلنت دار الفتوى ان "ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1445هـ، يوافق 27 أيلول 2023م، وللمناسبة هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بـ"هذه الذكرى العطرة التي تدعو الى التسامح والتراحم والمحبة والأخلاق والتزام ما جاء في السيرة النبوية الشريفة"، سائلا الله أن "يعم الأمن والاستقرار والسلام لبنان والمنطقة".

كانت هذه تفاصيل خبر دار الفتوى اعلنت 27 الحالي ذكرى المولد النبوي ودريان تمنى أن يعمّ الأمن والاستقرار لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.