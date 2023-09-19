"النشرة": استنفار إسرائيلي في المواقع الأمامية المتاخمة للسياج الحدودي جنوبًا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن بأنّ حركة الاسرائيليين المعتادة لا تزال شبه مشلولة خاصة في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، انطلاقًا من محور تلة العباد وصولا حتى بوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا، مرورا بتلال العديسة ومنطقة الخزانات، وصولًا حتى مثلث المطلة- الوزاني- تلة الشعيري خراج الخيام.

ولفت إلى أنّه "تقتصر حركة الاسرائيليين على تفقد أجهزة المراقبة المثبتة على الجدار العازل على طول هذا الخط في ظل حال من الاستنفار الإسرائيلي في المواقع الأمامية المتاخمة للسياج، مع حركة شبه متواصلة للدوريات الإسرائيلية في البساتين المحاذية للسياج الحدودي يقابلها في الجانب اللبناني حركة ناشطة ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة للجيش اللبناني واليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة، كما ويسجل احيانا تحليق لطائرات التجسس الإسرائيلية في سماء المنطقة.