شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 24 ساعة من ضياعها.. الجيش الأمريكي يعثر علي «إف-35» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن (أ ف ب)

أعلن الجيش الأمريكي عصر الاثنين أنّه عثر على حطام طائرة مقاتلة شبح من طراز إف-35 فُقد أثرها قبل نحو 24 ساعة فوق الساحل الشرقي للولايات المتّحدة بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يتّضح حتى الآن.

وكتبت قاعدة «جوينت بيز تشارلستون» العسكرية في منشور على منصّة إكس أنّ الجيش «بالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلّية، عثر على حطام في مقاطعة وليامزبرغ» بولاية كارولينا الجنوبية.

وبالعثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطوّر والبالغة كلفة الواحدة منها نحو 80 مليون دولار تُسدل الستارة على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات عصر الأحد وطلبت خلالها من سكّان المنطقة مساعدتها على تحديد موقع هذا الحطام الثمين.

وفتح فقدان هذه الطائرة الباب أمام الكثير من السخرية والتندّر على الإنترنت بسبب مزاياها في التخفّي.

وهذه المقاتلة من الجيل الخامس مزوّدة بتقنيات لتفادي رصدها من الرادار.