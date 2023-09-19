شكرا لقرائتكم تراجع ثقة الشركات الأميركية بالاستثمار في الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جاء في تقرير لغرفة التجارة الأميركية في شنغهاي نشر اليوم الثلاثاء، أن تفاؤل الشركات الأميركية العاملة في الصين عند أدنى مستوى وهي تسعى بشكل متزايد إلى نقل استثمارات إلى خارج هذا البلد.

وقالت غرفة التجارة: "2023 كان يفترض أن يكون عام انتعاش الثقة والتفاؤل بالنسبة إلى المستثمرين بعد اضطرابات استمرت سنوات والقيود المرتبطة بكوفيد".

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وأضاف البيان المستند إلى استطلاع أجري لدى الشركات في يونيو/حزيران "تعتبر الشركات الأميركية في الصين أن الانتعاش لم يتكرس وأجواء بيئة الأعمال استمرت بالتدهور".

وأضاف المصدر نفسه أن تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية تؤثر سلبا على المستثمرين. وتلقي التوترات بين بكين وواشنطن بثقلها الكبير على الشركات الأميركية في الصين.

ورغم التخلي نهاية العام 2022 عن سياسة "صفر كوفيد" التي اعتمدتها بكين لفترة طويلة، يبقى الاستهلاك ضعيفا في حين تعرقل أزمة قطاع العقارات وضعف الطلب على الصادرات الصينية، الانتعاش الاقتصادي.

وبذلك تكون ثقة الشركات المستطلعة آراؤها بشأن السنوات الخمس المقبلة الأضعف التي تسجل في إطار هذا التقرير على الإطلاق، مع تأكيد 52% من الشركات فقط أنها تتوقع آفاقا إيجابية أي بتراجع ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالعام 2022.