انت الان تتابع خبر كأس الاتحاد الآسيوي.. الكهرباء يدشن مشاركته بلقاء الكويت الكويتي في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحث رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي أسرة فريقه على الظهور بالمستوى المطلوب والنجاح في أولى خطوات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، مُشددا على "ضرورة رفع اسم العراق عالياً في البطولة وبذل أقصى الجُهود في سبيل تحقيق النتائج، التي من شأنها الإشارة إلى المستوى الجيد للكرة العراقية" مشيرا إلى أن "المسؤوليةَ كبيرةٌ ونحن على ثقة بأن فريقنا أهل لتحمل هذه المسؤولية، لاسيما أن الأنظار ستكون شاخصةً إلى الكهرباء أملاً في تحقيقِ المُبتغى".من جانبه، أثنى مدرب فريق الكهرباء لؤي صلاح على جهود الإدارة في تيسير أمور الفريق ودعم حضوره في البطولة القارية، مبينا أن مباراة فريقه التي سيخوضها اليوم "الثلاثاء" في ملعب البصرة الدولي أمام الكويت الكويتي في أطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، لن تكون يسيرة، مُستدركا، "ومع ذلك فإن الكهرباء سيدخل المواجهة برغبة التفوق".

ووجد صلاح أن "موعد البطولة جاء مفاجئا للجهاز الفني، وهذه الجزئية وضعتنا في موقف صعب لاسيما في ما يتعلق بإعداد الفريق" مشيرا إلى أن "عملية إعداد المنافس أفضل لكونه يعيش حالة تأهب مستدامة نظير اشتراكه في بطولة الأندية العربية الأخيرة" مُؤكدا أن "ذلك لن يكون عائقا أمامنا من أجل السعي لكسب نقاط هذه المواجهة، التي نُضيّفها وتجري بدعم جمهورنا، وهي إلى جانب ذلك تُحمّلنا وزر تمثيل الأندية العراقية، لذلك سنسعى لأن يكون تمثيلنا ناجحا وحضورنا موفقا".

وأضاف: "فريقنا خضع إلى فترة استراحة منذ 20 تموز الماضي لمدة 25 يوما، وبعدها بدأنا التحضير وهناك عدد من اللاعبين الجدد، الذين هم بحاجة إلى المزيد من الوقت للاستقرار والانسجام، لكن الأمر - كما أسلفت - لن يُشكل حاجزا أمامنا، لأننا ننشد أن تكون مشاركتنا الأولى في هذه البطولة مشاركة ناجحة سواء للجهاز الفني أو للاعبين"، وفقا للصحيفة الرسمية.

