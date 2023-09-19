انت الان تتابع خبر بغداد عاصمة للمرأة العربية لعامي 2023 و2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يسرى كريم محسن، إنه "إشارة إلى قرار اللجنة الفنية في لجنة المرأة بجامعة الدول العربية، وترؤس العراق الدورة 42، تتحول عاصمة دولة الرئاسة إلى عاصمة للمرأة العربية"، لافتة إلى أنه "بذلك تكون بغداد عاصمة للمرأة العربية لعامي 2023 و2024".وأشارت إلى "تشكيل لجنة عليا برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والداخلية، والتربية، والشباب والرياضة، وشبكة الإعلام العراقي، وهيئة الإعلام والاتصالات، فضلا عن منظمات دولية ومجتمع مدني ساندة لغرض تحديد الأنشطة والبرامج من حيث المبدأ".

وبينت محسن أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفعت شعار "بغداد عاصمة المرأة العربية" منذ الثامن من آذار الماضي مع إطلاق الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 ــ 2030، مؤكدة الاستمرار باستخدام الشعار في جميع الأنشطة والبرامج التي نقوم بها".

وأضافت أن "المشاركة في المؤتمر ستكون فاعلة على المستويين المحلي والعربي، معربة عن أملها بتوجيه دعوات إلى الجامعة متمثلة بمساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة أو من يمثلها لحضور المؤتمر"، وفقا للصحيفة الرسمية.

