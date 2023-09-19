انت الان تتابع خبر بعد توقف العلاج عنها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة جواهر الكويتية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء الإعلان عن تدهور الحالة الصحية لجواهر، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "سناب شات"، وطلبت فيه العائلة من المواطنين في الكويت والوطن العربي الدعاء لها بالشفاء.

وقالت العائلة في منشور مقتضب: "تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية جواهر وهي تحت رحمة ربّ العالمين"، مضيفة: "اسمحوا لنا ما نقدر نرد على الاتصالات.. نطلب منكم الدعاء لها، فهي بأمس الحاجة له".



يُذكر أن جواهر الكويتية تقيم منذ فترة في بريطانيا لتلقي العلاج إثر إصابتها بسرطان المعدة، وكانت حالتها الصحية قد ساءت قبل أشهر، وخضعت لأكثر من عملية جراحية.