انت الان تتابع خبر شبكتان لسرقة رواتب المتقاعدين والحوالات المصرفية في قبضة الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وشكاوى حول وجود عمليات سرقة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في محافظة بابل، باشرت مفارز جهازنا بتكثيف حملات البحث والتحري لملاحقة من يقفون وراء عمليات النصب والاحتيال، حيث تمكنت قوة من الجهاز من الإطاحة بشبكة مكونة من (9) متهمين تقوم بسرقة رواتب حملة بطاقات الصرف الآلي (الكي كارد) من الموظفين والمتقاعدين ومثيلاتها".

وأضاف، أن "هذه العصابة تستخدم وسائل مختلفة للإحتيال على الضحايا من خلال استدراج بعضهم عبر أحد منافذ الكي كارد إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار وإقناع الضحية بوجود سلف مصرفية وبعد استلام البطاقات منهم والرموز السرية تتم عملية السرقة"، مشيرا الى "ضُبط بحوزة المتهمين أجهزة خاصة بالسحب الآلي وطابعات وهواتف وشرائح اتصالات تستخدم في تنفيذ عملياتهم الاحتيالية على المواطنين". وفي عملية نوعية أخرى، تمكنت مفارز جهازنا في بابل أيضاً من "تفكيك شبكة ثانية مكونة من (4) أشخاص متخصصة بسرقة الحوالات المالية المصرفية وبعد إجراء عمليات البحث وملاحقة المتهمين والقبض عليهم في العاصمة بغداد".