شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك ألماني جديد ضد النازيين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر رابطة يمينية متطرفة تدعى "هامرسكينز دويتشلاند" "Hammerskins Deutschland".

وأعلنت وزارة الداخلية في برلين اليوم الثلاثاء، أنه تم أيضا حظر الفروع الإقليمية للرابطة والمنظمة الفرعية لها "كرو 38" "Crew 38".

وبحسب بيانات الوزارة، فتشت قوات الشرطة منازل 28 عضوا في الرابطة مشتبها بهم في عشر ولايات ألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وشملت الحملة ولايات بافاريا وبادن-فورتمبرج وبرلين وبراندنبورج وهيسن وميكلنبورج-فوربومرن وشمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس وزارلاند وتورينجين.