أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز"، أنّ "قواتنا بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في إقليم ناغورني قره باغ.
وفي وقت سابق، أعلنت أجهزة الأمن الأذربيجانية أن أربعة شرطيين ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية"، على حدّ وصفها.
وذكرت في تقريرين منفصلين أنّ الشرطيين الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشا في ناغورني قره باغ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الأذربيجانية: قواتنا بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في إقليم قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.