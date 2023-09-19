كركي نوه بحسن استخدام الموقع الإلكتروني التفاعلي للضمان وأمل تأمين الكهرباء 24/24 بالمركز الرئيسي

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه "بعد مرور حوالي ستة أشهر على بدء العمل في الموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تم إطلاقه رسميا بتاريخ 6/4/2023، والذي أعطى المضمونين وأصحاب العمل إمكانية إنجاز بعض معاملاتهم بطريقة إلكترونية وعن بعد. وبعد الاطلاع على البيانات الإحصائية لاستخدام هذا الموقع تبين أنه خلال الاشهر الستة الاخيرة، تم تسجيل الدخول لـحوالي 22.329 مضمون الى حسابهم الشخصي وسحب حوالي 2.801 إفادة خدمة واطلاع 1.862 مضمون على ملفهم العائلي، اما بالنسبة للمؤسسات، فتبين إنشاء 9.635 حسابا وسحب 2.358 تصريحا إسميا سنويا. مع الاشارة الى أنه يتم الولوج الى الموقع ليس فقط من لبنان انما من بلدان عدة نذكر منها المغرب ودول الخليج والجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية والاردن وفرنسا واميركا".

وفي هذا الاطار، نوه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي بـ"هذا التفاعل مع الموقع من قبل المتعاملين مع الصندوق"، طالبا منهم "الاستفادة من كافة خدماته لا سيما طباعة التصريح الاسمي السنوي دون اجراء اي تعديل علية وتعبئته يدويا والتقدم به الى مكاتب الصندوق لمعالجته وكذلك سحب مختلف الإفادات كإفادة الخدمة والتي أصبحت يعمل بها في كافة دوائر الدولة".

وأمل المدير العام بأن "تتمكن إدارة الصندوق من تأمين الكهرباء 24/24 في المركز الرئيسي للصندوق تمكينا للمواطنين من الولوج الى الموقع على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع والاستفادة من خدماته".