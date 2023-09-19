وفد من المعهد الفني الأنطوني زار سفارة لبنان في قبرص لبحث تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

زار وفد من المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة، سفيرة لبنان في قبرص كلود حجل، في حرم السفارة في نيقوسيا- قبرص، وتمّ البحث في كيفيّة التّعاون الثّقافي بين البلدين، على صعيد تبادل الفنون والتّراث.
وقد عرض رئيس المعهد الأب شربل بوعبود، للسّفيرة نشاطات المعهد وأقسامه. وفي ختام الزّيارة، قدّم لها الأب بوعبود أيقونةً من إنتاج المعهد، بريشة الإيقونغراف غادة داغر.
كما زار الوفد مطرانيّة الموارنة في قبرص، حيث التقوا القيّم العام في المطرانيّة الأب أنطوان سكر، الّذي نقل للوفد تحيّات المطران سليم صفير. وقد جال الوفد في متحف الأيقونات والكنيسة وأقسام المطرانيّة.
وقد ضمّ الوفد إلى جانب بوعبود، مسؤولة قسم كتابة الأيقونات في المعهد أوديل شمعون، الهيئة الإداريّة والطلّاب في المعهد.
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