سفير قطر زار قائد الجيش مؤكدًا استمرار دعم بلاده للبنان والجيش بظل الظروف الراهنة

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، سفير دولة ​قطر​ في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، الّذي أكّد استمرار الدّعم القطري للبنان والجيش، في ظلّ الظّروف الاستثنائيّة الرّاهنة.

وحمّل قائد الجيش، السّفير القطري رسالة شكر إلى أمير قطر الشّيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، على دعمه المتواصل للجيش.