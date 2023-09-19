شكرا لقرائتكم خبر عن أذربيجان تعلن إطلاق «عمليات لمكافحة الإرهاب» في ناغورنو كارباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكو (أ ف ب)

أعلنت أذربيجان الثلاثاء أنها أطلقت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في منطقة ناغورنو كارباخ المتنازع عليها حيث سمع صحفي في وكالة فرانس برس دوي انفجارات في العاصمة ستيباناكرت.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان «بدأت عمليات لمكافحة الإرهاب في المنطقة» مضيفة أنها تستخدم «أسلحة عالية الدقة عند الخطوط الأمامية وفي العمق» في إطار هذه العمليات.

من جهته، قال النائب الأرمني تيغران أبراهاميان على فيسبوك «أطلقت أذربيجان النار على عدة مواقع عسكرية في كارباخ».

وقالت أذربيجان إنها أبلغت روسيا وتركيا بعمليتها التي بررتها بمقتل أربعة شرطيين ومدنيَّين في انفجار لغمَين في ناغورنو كارباخ، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال «الإرهابية».