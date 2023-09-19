شكرا لقرائتكم صادرات السيارات بكوريا الجنوبية تقفز 29% في أغسطس إلى 5.3 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قفزت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 28.7% على أساس سنوي في أغسطس على خلفية الطلب العالمي القوي على السيارات الكهربائية وغيرها من السيارات الصديقة للبيئة.

وقالت وزارة الصناعة الكورية اليوم الثلاثاء إن قيمة صادرات السيارات بلغت 5.29 مليار دولار أميركي الشهر الماضي، مقارنة بـ 4.12 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، وهذا هو أعلى رقم لأي شهر من أشهر أغسطس.

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وسجلت صادرات السيارات نموا مزدوج الرقم على أساس سنوي لمدة 14 شهرا متتاليا حتى أغسطس وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، ارتفعت قيمة صادرات السيارات بنسبة 39.5% على أساس سنوي إلى 46.85 مليار دولار وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.

وكانت أميركا الشمالية هي وجهة التصدير الأولى للسيارات الكورية الجنوبية في الشهر الماضي، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 28.1% على أساس سنوي إلى 2.59 مليار دولار في أغسطس.

وارتفعت قيمة الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 66.2% إلى 859 مليون دولار، وزادت قيمة الشحنات إلى الدول الآسيوية بنسبة 15.2% إلى 435 مليون دولار. وارتفعت قيمة الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 29.3% إلى 462 مليون دولار.

قاد الطلب العالمي القوي على السيارات الصديقة للبيئة النمو الإجمالي لصادرات السيارات.

وارتفعت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 47.8% على أساس سنوي لتصل إلى 1.79 مليار دولار في أغسطس.

ومن حيث الحجم، ارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 29.4% على أساس سنوي إلى 53.38 ألف وحدة في الشهر الماضي، مما يعني أن واحدة من كل 3 سيارات كورية جنوبية تم بيعها في السوق العالمية كانت صديقة للبيئة.

وبالتفصيل، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية وسيارات الهيدروجين بنسبة 87% على أساس سنوي إلى 1.05 مليار دولار، وارتفعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 19.5% إلى 580 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان: "جاءت المبيعات السريعة حيث يحق للمركبات التجارية الكورية الجنوبية التمتع بمزايا ضريبية بموجب قانون خفض التضخم الأميركي (IRA) بغض النظر عن الشروط الأخرى. وبناء على ذلك، قفزت نسبة مبيعات مركباتنا التجارية في السوق الأميركية إلى حوالي 55% في أغسطس من 5% في العام الماضي".

يقدم قانون خفض التضخم إعفاءات ضريبية تصل إلى 7.5 ألف دولار أميركي لكل مشتر لسيارة كهربائية جديدة يتم تجميعها في أميركا الشمالية ومع بطاريات مصنوعة من كمية معينة من المعادن المهمة المنتجة في المنطقة، ولكن هذه الشروط لا تنطبق على المركبات التجارية.

وقالت الوزارة إن مبيعات السيارات الكهربائية الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة سجلت نموا على أساس سنوي لمدة 9 أشهر على التوالي.

وارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 9.6% على أساس سنوي ليصل إلى 311.959 ألف وحدة في أغسطس على خلفية الإمداد السلس لأشباه موصلات السيارات.

وأظهرت البيانات أن مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية انخفضت بنسبة 0.7% إلى 130.67 ألف وحدة الشهر الماضي، حيث شهدت العلامات التجارية الأجنبية انخفاض مبيعاتها في كوريا الجنوبية بنسبة 11.2% على أساس سنوي إلى 24.03 وحدة مجتمعة.