انت الان تتابع خبر المخابرات التركية تعلن قتل مسؤولة بارزة في "العمال الكردستاني" شمال سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قناة "تي أر تي" التركية الرسمية أن "المخابرات التركية حيدت درويش وحراسها بعملية نفذتها في منطقة منبج شمال سوريا".

وأشارت القناة إلى أن "المخابرات التركية أدرجت درويش الملقبة بـ"شروين دريك" على قائمتها، بعد العمليات التي نفذتها ضد قوات الأمن التركي، وقيادتها للإرهابيين الذين يتم تدريبهم لتنفيذ عمليات إرهابية في تركيا".



وبحسب وسائل الإعلام التركية، كانت درويش تتولى قيادة "وحدة الشهيد صالح في المدن" التي شكلها حزب العمال الكردستاني لتنفيذ "عمليات إرهابية" في كبرى المدن التركية.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن درويش هي من أعطت التعليمات لتنفيذ الهجمات على قوات الأمن التركية في المنطقتين التي تجري فيهما عمليتا "درع الفرات" و"غصن الزيتون" الواقعتان تحت سيطرة الجيش التركي شمال سوريا.