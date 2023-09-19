شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الترشح لجائزة المبدع الصغير فى القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشترط قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، فيمن يرشح لنيل الجائزة، أن يكون مصري الجنسية، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتبار، ألا تتجاوز سنة في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة إضافات إبداعية جديدة.

ونص القانون على أن "تنشأ جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير يشار إليها في هذا القانون بالجائزة، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة في مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:

- منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتي ألف جنيه بحد أدني في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والابتكار في الثقافة والفنون، نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة، منح كل فائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة، ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.