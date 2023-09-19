ميقاتي التقى غوتيريس: قلقون من ارتفاع أعداد النازحين في لبنان ومن عدم قدرته على تحمل المزيد

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في مقرّ الأمانة العامّة للمنظّمة في ​نيويورك​، تأكيد "التزام ​لبنان​ القرارات الدّوليّة"، داعيًا ​الأمم المتحدة​ إلى "دعم لبنان لوقف الانتهاكات الإسرائيليّة لسيادته".

وأعرب عن "قلق لبنان من ارتفاع أعداد ​النازحين السوريين​، ومن عدم قدرته على تحمّل المزيد، خصوصًا في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الحادّة الّتي يعاني منها". وشكر الأمم المتحدة على "دعمها للبنان على الصّعد كافّة"، وغوتيريس على "دعمه الموقف اللّبناني خلال عمليّة التّجديد لولاية اليونيفيل".

من جهته، جدّد غوتيريس، بحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، تأكيد "التزام الأمم المتحدة المستمرّ بدعم ​الشعب اللبناني​"، معربًا عن تقديره لـ"سخاء لبنان في استضافة النّازحين السّوريّين". وأعلن "أنّه سيعمل مع الدّول المانحة، على زيادة الدّعم للأُسر الأكثر فقرًا في لبنان وحلّ أزمة النّازحين".