أعرب الرّئيس السّابق لـ"الحزب التّقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، خلال اتصال هاتفي أجراه بشيخ العقل لطائفة الموحّدين المسلمين الدّروز في سوريا حكمت الهجري، عن تضامنه معه و"مع كلّ الأحرار في السويداء وكلّ أحرار سوريا، الّذين ينتفضون من أجل الكرامة والحرّيّة، ومن أجل العيش الكريم، ومن أجل المطالب الوطنيّة المشروعة كافّة، الّتي يرفعها الشعب السوري في جميع المناطق".
وأكّد "أهميّة الحفاظ على تلاقي الوطنيّين الشّرفاء في سوريا حول حقوقهم، وحول وحدة سوريا وحرّيّة شعبها، وعلى الخلاص من نظام الاستبداد والقهر المتسلّط منذ أكثر من 60 عامًا".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط اتصل بالشيخ الهجري متضامنًا مع "أحرار السويداء وسوريا": لتلاقي الوطنيين حول حقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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