جنبلاط اتصل بالشيخ الهجري متضامنًا مع "أحرار السويداء وسوريا": لتلاقي الوطنيين حول حقوقهم

أعرب الرّئيس السّابق لـ"الحزب التّقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، خلال اتصال هاتفي أجراه بشيخ العقل لطائفة الموحّدين المسلمين الدّروز في ​سوريا​ حكمت الهجري، عن تضامنه معه و"مع كلّ الأحرار في ​السويداء​ وكلّ أحرار سوريا، الّذين ينتفضون من أجل الكرامة والحرّيّة، ومن أجل العيش الكريم، ومن أجل المطالب الوطنيّة المشروعة كافّة، الّتي يرفعها ​الشعب السوري​ في جميع المناطق".

وأكّد "أهميّة الحفاظ على تلاقي الوطنيّين الشّرفاء في سوريا حول حقوقهم، وحول وحدة سوريا وحرّيّة شعبها، وعلى الخلاص من نظام الاستبداد والقهر المتسلّط منذ أكثر من 60 عامًا".