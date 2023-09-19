عثمان زار دريان: الأمن الداخلي بخدمة الوطن والمواطنين وعلى جهوزية دائمة لحفظ الأمن والاستقرار

أكّد المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​، بعد لقائه مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​، في دار الفتوى، أنّ "​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ على جهوزيّة دائمة لحفظ الأمن والاستقرار، رغم كلّ الظّروف الصّعبة الّتي يمرّ بها ​لبنان​، وهي في خدمة الوطن والمواطنين في كلّ المناطق اللّبنانيّة، وتعمل بأجهزتها كافّة بشكل منتظم دون أيّ خلل أو ملل".

من جهته، أشاد المفتي دريان بـ"الجهود المميّزة الّتي يقوم بها اللّواء عثمان، في عمله الدّؤوب واستقامته في أداء واجبه الوطني"، منوّهًا بـ"الإنجازات الّتي تقوم بها المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بكلّ أجهزتها، لحماية ​السلم الأهلي​ ونشر الاطمئنان والأمان في لبنان".