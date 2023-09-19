إدارة مستشفى صيدا الحكومي أعلنت إعادة فتح المستشفى واستئناف العمل واستقبال المرضى

أعلن رئيس مجلس إدارة مدير عام مستشفى صيدا الحكومي الجامعي أحمد الصمدي، "إعادة فتح المستشفى واستئناف العمل فيه واستقبال المرضى في جميع الأقسام، بعد توقف قسري بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة". وأمل "تثبيت واستمرار الهدوء، ليتمكن مستشفى صيدا الحكومي من متابعة القيام بواجبه تجاه المرضى".

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