السفير القطري زار وزير الدفاع مؤكدًا وقوف بلاده الدائم إلى جانب لبنان وشعبه

التقى وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ​موريس سليم​، في مكتبه في اليرزة، سفير ​قطر​ الجديد في ​لبنان​ الشّيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، في زيارة بروتوكوليّة جرى خلالها عرض للعلاقات الثّنائيّة بين البلدين.

وأكّد السّفير القطري "وقوف قطر الدّائم إلى جانب لبنان وشعبه"، مشدّدًا على "عمق العلاقات بين البلدين".

بدوره، عبّر سليم عن تقديره "للدّعم القطري المستمرّ للبنان شعبًا ومؤسّسات، ومساندتها الدّائمة للمؤسّسات العسكريّة والأمنيّة".

من جهة ثانية، عرض وزير الدّفاع مع النّائب ​سليم عون​، للمستجدّات والاستحقاقات على السّاحة الدّاخليّة.

والتقى أيضًا أمين الهيئة القياديّة في "حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" ​مصطفى حمدان​، وجرى التّداول في الأوضاع العامّة في البلاد.