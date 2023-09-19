قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فاديا مظهر جبري (مواليد عام 1976، لبنانيّة)".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بمفرزة ​زحلة​ القضائيّة في وحدة ​الشرطة القضائية​ على الرّقم: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".