قوى الأمن عممت صورة مواطنة مفقودة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: فاديا مظهر جبري (مواليد عام 1976، لبنانيّة)".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية على الرّقم: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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