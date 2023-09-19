اتحاد نقابات العمال والمستخدمين عرض مع منيمة اوضاع العمال المتردية وطالب بتعديل قانون العمل

التقى رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) النقابي كاسترو عبدالله، النائب إبراهيم منيمنة، وذلك في إطار استكمال المتابعات التي يقوم بها الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان حول الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي مع الكتل النيابية والنواب.

واشار الاتحاد في بيان، الى انه "تم خلال اللقاء عرض للاوضاع الإقتصادية المتردية، وانعكاساتها على الجميع، خصوصا العمال العاطلين عن العمل والهواجس التي يعانون منها بشكل عام. كما جرى اطلاع منيمنة على المتابعات بخصوص مقررات مؤتمر منظمة العمل الدولية "111" الذي عقد في جنيف، وجرى شرح المخالفات، وعدم التزام الحكومة اللبنانية معايير العمل الدولية بعدم المصادقة على الاتفاقات الدولية، ومخالفتها للاتفاقات المصدق عليها، خصوصا الاتفاقية "29" حول العمل الجبري، وكذلك حول الإتفاقية الدولية ومنها الإتفاقية "87 " حول الحق التنظيم النقابي للعاملين في القطاع العام، وحول إتفاقيات السلامة المهنية والأجور وغيرها".

كما جرى البحث حول" تعديل وتطوير قانون العمل اللبناني الذي لم يتم تعديله رغم كثرة اللجان التي تم تشكيلها سابقا، وأصبح اليوم مطالب هذا التعديل لكي تتماهى مع الإتفاقيات الدولية والعمل اللائق ، وأيضا حول معاناة المضمونين ، وأزمة الضمان الاجتماعي التي يتم العمل على ضربه من الداخل من قبل البعض ، ومن الخارج لصالح شركات التأمين، وذلك بطلب من البنك الدولي، وعن معاناة المستأجرين في ظل هذه الظروف الراهنة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة في ظل غياب اي خطة سكن بديلة لدى الحكومة، تضمن حق الجميع بالسكن والمطالبة بالعمل على تحريك هذا الموضوع في لجنة الإدارة والعدل لإعادة إقرار القانون 92/160 مع بعض التعديلات عليه".