شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى «وقف إراقة الدماء» في ناغورنو كاراباخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو (أ ف ب)

دعت روسيا الثلاثاء أذربيجان وأرمينيا إلى «وقف إراقة الدماء» في ناغورنو كاراباخ والعودة إلى «التسوية السلمية» في هذا الجيب المتنازع عليه منذ عقود.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافة «يدعو الجانب الروسي إلى وقف إراقة الدماء، والعودة إلى التسوية السلمية»، وأضافت «كل مراحل الحل السلمي منصوص عليها في الاتفاقات الموقعة في 2020 و2022».

وتتعرض ستيباناكرت، عاصمة ناغورنو كاراباخ، وبلدات أخرى في المنطقة «لقصف كثيف» بعد وقت قصير من إطلاق أذربيجان عمليات «لمكافحة الإرهاب» وفق ما أفادت السلطات الانفصالية الأرمنية الثلاثاء.

وقالت ممثلة الانفصاليين في أرمينيا على فيسبوك إن أذربيجان شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جمهورية آرتساخ (الاسم الذي يطلقه الأرمن على ناغورنو كاراباخ).