شكرا لقرائتكم مع ارتفاع الفائدة في أوروبا.. "HSBC" يكشف عن أفضل الأسهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المحللون في بنك "HSBC" البريطاني عن أكثر وأقل الأسهم عرضة للخطر في السوق الأوروبية، والتي تتأثر حاليًا بارتفاع أسعار إقراض الشركات.

وقال المحللون في مذكرة بتاريخ 15 سبتمبر، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت": "في جميع أنحاء الاقتصاد، فإن معظم اقتراض الشركات يتم بأسعار فائدة مرتفعة، وبالتالي يتوقع الاقتصاديون لدينا ظهور الجزء الأكبر من الرياح المعاكسة لأسعار الفائدة خلال الأشهر الثمانية عشر المقبلة أو نحو ذلك".

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"يشير تحليلنا للشركات المدرجة في البورصة في أوروبا (FTSE All World) إلى أن المتوسط المرجح لتكلفة الديون (weighted average cost of debt) قد ارتفع بالفعل من حوالي 0.42% في عام 2020 إلى أكثر من 3.7% حاليًا. كما بدأت الرافعة المالية (Leverage)، مقاسة بصافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، في الارتفاع مرة أخرى، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة، في حين انخفض غطاء الفائدة (interest cover) بشكل حاد منذ بداية هذا العام.

شركات "غنية بالنقد"

وصف البنك الشركات الغنية بالنقد بأنها محصنة نسبياً ضد ارتفاع معدلات الاقتراض. وقال المحللون إن الشركات في هذه الفئة ستستفيد من مراكزها النقدية، أو صافي الدين السلبي، ما يجعلها "محصنة نسبيًا ضد التحديات الناشئة عن بيئة معدلات الاقتراض المصرفية المرتفعة".

وتتفوق الشركات الغنية بالنقد على السوق الأوسع منذ أواخر العام الماضي.

وتشمل قائمة "HSBC" في هذا الإطار الشركات الأوروبية التالية:

شركة السلع الفاخرة الفرنسية "Hermes International" - صافي الدين 9222 يورو (9834.11 دولارًا)

شركة تجهيز الأغذية البريطانية "أسوشيتد بريتيش فودز" - صافي الدين 1,709.39 يورو

شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية "Bachem Holding" - صافي الدين 271.15 يورو

شركة الاستثمار "Prosus" - صافي الدين 4,431.87 يورو

شركة الاتصالات الفنلندية "Nokia" - صافي الدين 4376 يورو

شركة المرافق "Centrica" - صافي الدين 871.31 يورو

شركات ذات ديون عالية

قام بنك HSBC أيضًا بدراسة الشركات ذات الرافعة المالية العالية، ما يعني ارتفاع صافي الدين إلى حقوق الملكية وصافي الدين إلى نسب الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. ويبلغ استحقاق ديون هذه الشركات أكثر من 25% في هذا العام والعام المقبل.

ويُنظر إلى الشركات ذات الديون المرتفعة على أنها عرضة لمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.

وتشمل القائمة، والتي قال البنك إنها "أضعف أداءً إلى حد ما مقارنة بمؤشر الأسهم الإقليمية"، الشركات التي تبلغ نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية أكثر من 0.7 مرة ونسبة التحويل النقدي أقل من مرة واحدة.

وتمتلك الشركات أيضًا نسب صافي دين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تتجاوز 1.5 مرة وأعلى بنسبة 50% على الأقل من متوسط القطاع.

تشمل قائمة "HSBC" في هذا الإطار الشركات الأوروبية التالية: