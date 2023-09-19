طريقة عمل دجاج مسحب بالفرن

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بغداد - ياسين صفوان - المكونات
- الدجاج: دجاجة (كاملة) - الكاري: ملعقة صغيرة
- بابريكا: ملعقة صغيرة
- القرفة: 2 عود
- الجزر: 2 حبة (مقطع)
- البطاطس: 1 حبة (مقطعة)
- هيل: 3 حبات
طريقة التحضير
- حمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.
- ضعي في الخلاط كلا من الماء، والزيت، والخل، والثوم، والتوابل ما عدا عود القرفة، ثم شغليه لمدة دقيقتين حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.
- اغسلي الدجاجة جيداً وانقعيها بالخل ثم اشطفيها بالماء.
- ضعي الخضار المقطعة في صينية فرن عميقة ثم افتحي الدجاجة من المنتصف دون تقطيعها واضغطيها فوق الخضار حتى تصبح مسطحة وتنضج من الداخل والخارج.
- اسكبي الصلصة فوق الدجاجة ووزعيها جيداً.
- ضعي 2 كوب ماء في الصينية كي ينضج الخضار وتمتزج الصلصة معه، ثم قطعي أعواد القرفة ووزعيها فوق الدجاجة وبعدها غطي الصينية بورق الألومنيوم.
- أدخلي الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الخضار والدجاجة ثم ارفعي ورق الألومنيوم وشغلي الشواية حتى تتحمر الدجاجة من الأعلى.
- الدجاج: دجاجة (كاملة)
- الماء: كوب ونصف
- الخل: ثلث كوب
- الزيت: ثلث كوب
- الثوم: 4 فصوص
- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة
- معجون الطماطم: 4 ملاعق كبيرة
- ملح: حسب الرغبة
- فلفل أسود: حسب الرغبة
- بابريكا: ملعقة صغيرة
- القرفة: 2 عود
- الجزر: 2 حبة (مقطع)
- البطاطس: 1 حبة (مقطعة)
- هيل: 3 حبات
طريقة التحضير
- حمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.
- ضعي في الخلاط كلا من الماء، والزيت، والخل، والثوم، والتوابل ما عدا عود القرفة، ثم شغليه لمدة دقيقتين حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.
- اغسلي الدجاجة جيداً وانقعيها بالخل ثم اشطفيها بالماء.
- ضعي الخضار المقطعة في صينية فرن عميقة ثم افتحي الدجاجة من المنتصف دون تقطيعها واضغطيها فوق الخضار حتى تصبح مسطحة وتنضج من الداخل والخارج.
- اسكبي الصلصة فوق الدجاجة ووزعيها جيداً.
- ضعي 2 كوب ماء في الصينية كي ينضج الخضار وتمتزج الصلصة معه، ثم قطعي أعواد القرفة ووزعيها فوق الدجاجة وبعدها غطي الصينية بورق الألومنيوم.
- أدخلي الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الخضار والدجاجة ثم ارفعي ورق الألومنيوم وشغلي الشواية حتى تتحمر الدجاجة من الأعلى.