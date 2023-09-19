انت الان تتابع خبر صورة تُثير الجدل في طهران.. آثار قدم كريستيانو للبيع! والان مع التفاصيل

يأتي تداول هذا المنشور بعد أن وصل نادي النصر السعودي إلى طهران بتأريخ 18 أيلول 2023، لمواجهة نادي (بيرسبوليس) ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.

وأظهرت لقطات العديد من الإيرانيين وهم يرتدون قميص نادي النصر، وغيرهم رافعين صور رونالدو، كما تزينت شوارع طهران بلوحات ترحيبية لنجوم النصر وفي مقدمتهم رونالدو.