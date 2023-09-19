انت الان تتابع خبر إياد علاوي يرد على اتهامه لـ"جيش الإمام المهدي" بقصف الحضرة العلوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "بعض وسائل الاعلام تناقلت حديثاً مقتطعاً لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي مفاده ان اياد علاوي يتهم جيش الامام المهدي بقصف الحضرة العلوية في احداث النجف التي حدثت عام ٢٠٠٤ وقامت بترويجه وعددٍ من الصفحات والمواقع التي تحاول اثارة الفتنة والأزمات".وأوضح البيان، أن "حديث اياد علاوي كان عن وجود مندسين يدعون الانتماء لجيش الامام المهدي وكانو يقومون بقصف الحضرة لغرض اثارة الفتنة بين الحكومة والتيار الصدري آنذاك".

وأضاف ان "علاقة اياد علاوي بعائلة آل الصدر الكرام علاقة أسرية وثيقة وان اياد علاوي كان قد وجه مجموعة من القوات الخاصة لحماية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الاغتيال سابقاً خوفاً من وجود مندسين يحاولون اشعال الفتنة في العراق في تلك الفترة".