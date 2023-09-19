شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أول محطة صينية فائقة الجهد بنظام مضاد للطائرات بدون طيار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم تشغيل محطة تحويل فائقة الجهد بقدرة 750 كيلوفولت، مزودة بنظام مضاد للطائرات بدون طيار، في مقاطعة تشينغهاي الواقعة على هضبة بشمال غربي الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء.

وتقع محطة التحويل، التي تعد جزءًا من محطة تشينغهاي مايردانج للطاقة الكهرومائية التابعة لمجموعة الطاقة الوطنية، في ولاية هاينان التبتية ذاتية الحكم، على ارتفاع 3365 مترًا.

وقد تم الانتهاء من بناء محطة التحويل في غضون 10 أشهر، وهي تعتبر أول محطة تحويل ذكية يتم تجهيزها بنظام مضاد للطائرات بدون طيار في تشينغهاي، وهي قادرة على التقاط إشارات الطائرات بدون طيار المتطفلة وتشغيل وضع الدفاع لاعتراض الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية.

وفي الوقت نفسه، تعتبر محطة تحويل ذكية قادرة على مشاركة البيانات والتفاعل الذكي مع محطات التحويل المجاورة ومراكز التحكم في شبكة الطاقة، من بين مجموعة من الوظائف الذكية. ورفعت محطة التحويل الجديدة درجة الجهد لشبكة نقل الطاقة في ولاية جولوج التبتية ذاتية الحكم في تشينغهاي، من 330 كيلوفولت إلى 750 كيلوفولت، ويمكنها نقل نحو 15 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة كل عام، ما يُسهّل استخدام الموارد المائية وتطوير الطاقة النظيفة في الروافد العليا للنهر الأصفر.

وذلك بحسب ما قاله "قو فا مينج"، نائب رئيس المركز الميكانيكي والكهربائي لمحطة تشينغهاي مايردانغ للطاقة الكهرومائية التابعة لمجموعة الطاقة الوطنية.