شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي منذ بداية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، إلى نحو 273 ألفا و460 جنديًا، من بينهم 520 جنديًا لقوا حتفهم خلال أمس، الاثنين، فقط.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وقال البيان إن القوات الأوكرانية دمرت 4628 دبابة و8851 مركبة قتالية مدرعة و6062 أنظمة مدفعية و778 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و526 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا تدمير 315 طائرة، و316 مروحية، و8601 من المركبات وخزانات الوقود، و20 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و4784 طائرة مسيرة، و903 من وحدات المعدات الخاصة و1479 صاروخ كروز. ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.