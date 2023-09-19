شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء المناخ يعرقلون السير مجددًا بشوارع برلين اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام أعضاء حركة حماية المناخ "الجيل الأخير" مرة أخرى بإغلاق العديد من الشوارع في برلين، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه حتى الآن تم رصد أكثر من 10 مواقع تم عرقلة السير فيها من قبل الحركة، مضيفة أن حوالي 500 فرد شرطة منتشرون الآن في المواقع.

وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقا) ناشدت الشرطة السائقين التزام الهدوء وعدم التدخل من تلقاء أنفسهم.

وكانت الحركة قد عرقلت السير المروري في العديد من الأماكن في برلين أمس، الاثنين.