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نشطاء المناخ يعرقلون السير مجددًا بشوارع برلين اليوم

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برلين - د ب أ 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قام أعضاء حركة حماية المناخ "الجيل الأخير" مرة أخرى بإغلاق العديد من الشوارع في برلين، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه حتى الآن تم رصد أكثر من 10 مواقع تم عرقلة السير فيها من قبل الحركة، مضيفة أن حوالي 500 فرد شرطة منتشرون الآن في المواقع.

وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقا) ناشدت الشرطة السائقين التزام الهدوء وعدم التدخل من تلقاء أنفسهم.

وكانت الحركة قد عرقلت السير المروري في العديد من الأماكن في برلين أمس، الاثنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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