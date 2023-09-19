إعلان محمد صلاح الجديد.. شبيه نجم ليفربول يتحدث ويكشف أسرار وكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

أثار إعلان النجم المصري العالمي محمد صلاح، لإحدى شركات المشروبات الغازية، إعجابا من ناحية، وجدلا من ناحية أخرى، بشأن ماهية الشخص الذي جسد شخصية نجم ليفربول، في جزء من الإعلان جرى تصويره في مدينة الإسكندرية.

وظهر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي رفقة لوفرين، لاعب الريدز السابق وأوليمبك ليون الفرنسي حاليا، في إعلان إحدى شركات المياه الغازية، في حملة دعائية جديدة لها.

وشمل الإعلان العديد من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة، الكبدة، الحواوشي، الممبار، السجق، الذرة والكشري، بالإضافة إلى مقطع من أغنية "سواح" لعبد الحليم حافظ.

يقول محمود فرفور، الشهير بمحمود فيرو، شبيه محمد صلاح، إنه ظهر بديلا للنجم العالمي في الإعلان، الذي استغرق تصويره 3 أيام، وتم الانتهاء منه منذ أكثر من 20 يوما تقريبا.

وأضاف فرفور لمصراوي، الثلاثاء: أنا مواطن مصري عادي، عامل حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، وعندي مليون متابع، وفي مرة من حوالي 5 سنين، ناس من الجمهور شاوروا لي وجه الشبه بيني وبين محمد صلاح، وحصل تواصل مع النجم العالمي، ومن وقتها بظهر بديلا له وقت ما بيطلبوا مني ده.

وأوضح فرفور: أنا من دمنهور، عندي 25 سنة، سعيد جدا بإني شبه محمد صلاح، وبعيدا عن مشاركتي في الإعلانات والاستفادة المادية، لكن بحس بتقدير كبير جدا من الناس لما بتشوفني شبه صلاح، أد إيه الناس بتحبه وده بينعكس على تعامل الناس معايا.

وأكمل: لوفرين شخصية جميلة جدا، الناس حبته وهو حب مصر، ومتواضع، وكان مستغرب جدا إني شبه زميله محمد صلاح.

جمعت صلاح والكرواتي لوفرين، صداقة قوية، إذ كان الكرواتي أول المستقبلين للاعب المصري عند انتقاله إلى إنجلترا، وظهرت متانة العلاقة في أكثر من مناسبة منها مقطع فيديو "صديقا القهوة" نشره موقع نادي ليفربول الرسمي، منذ فترة.

كما ودع محمد صلاح صديقه لوفرين عندما غادر النادي إلى نادي زينيت بالدوري الروسي، وقال عبر "فيديو" نشره الموقع الرسمي لليفربول: "لا أعرف ما سأقوله يا صديقي، لا أعرف شعوري الآن، لكننا في ليفربول سنشتاق إليك، وبصفة خاصة أنا سأفتقدك كثيرا".

وأضاف: "لقد كنت لاعبًا لا يصدق وصديقا عظيما بالنسبة لي، سنفتقدك كثيرا، أحبك يا صديقي، لقد كنت شخصا رائعا داخل وخارج الملعب".

اختتم: "شكرا لك على كل ما فعلته للنادي، وكل ما فعلته من أجلي، وأتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، وأن تستمتع بمسيرتك المقبلة مع ناديك الجديد ومع عائلتك، شكرًا جزيلاً ونراك قريبًا".​