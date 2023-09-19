وفد رابطة موظفي الإدارة العامة عرض مع المطران ضاهر الواقع الاقتصادي السيئ للموظفين

أشار الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان بعد لقائها راعي ابرشية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران اداور ضاهر، الى أنها "عرضت للواقع الاقتصادي السيئ والمأسوي غير المسبوق الذي يمر به الموظفون في الإدارات الرسمية، وتمنت على ضاهر نقل صرختهم إلى الجهات كافة، وخصوصا السياسيين والاقتصاديين في هذا البلد".

وبحسب الهيئة، أشار ضاهر الى أنكم "تسعون لنيل حقوقكم ولكم باع طويل في خدمة البلد، لكن في هذه الظروف نرى ان الرواتب غير كافية والشعب كله يعاني، نحن نقف معكم ووراءكم في كل مطلب حق، ويجب ان تتضافر الجهود لوضع خطة تنقذنا من هذه الأزمة. أملنا كبير بالغاز الموجود في لبنان ونتمنى الاستفادة منه".

بدوره، شكر عضو الهيئة ابراهيم نحال للمطران ضاهر "حسن الإستقبال"، لافتاً الى أننا "نعلم أن هم الشعب اللبناني واحد ونحن نسعى لعقد مؤتمر نقابي شمالي لايجاد الحلول الجذرية لموظفي القطاع العام".