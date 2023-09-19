البيسري بحث مع سفيرة قبرص بموضوع النزوح السوري والتدابير المتخذة من قبل لبنان للحد منه

التقى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري في مكتبه، السّفيرة القبرصيّة في لبنان ماريا حجي تيودوسيو، في زيارة تعارف، وتمّ البحث بموضوع النزوح السوري وآثاره على قبرص، بالإضافة إلى التّدابير المتّخذة من قبل الدولة اللبنانية للحدّ من هذا النّزوح، بحسب بيان مكتب شؤون الإعلام في المديريّة العامّة للأمن العام.
كما استقبل اللّواء البيسري مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، وعرض معه الأوضاع العامّة وكيفيّة تسهيل معاملات المواطنين في هذه الظّروف الصّعبة.
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