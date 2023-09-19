محافظ البقاع التقى ريزا وبحثا في ملف النازحين وضرورة ايجاد حل لتخفيف العبء عن لبنان

عقد محافظ البقاع كمال أبو جوده في مكتبه في سرايا زحلة اجتماعاً مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، والوفد المرافق، في حضور منسقة ملف النازحين في وزارة الداخلية والبلديات لمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل منال رمضان.

وطرح ريزا ثلاث نقاط يتم العمل عليها وهي:

١- توحيد الأطر المختلفة كخطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح وغيرها من الخطط الموضوعة للبنان، ليكون بالامكان إجراء مشاورات وتحديد أولويات للعمل عليها.

٢- تحديد أشخاص مسؤولين من كلا الجهتين لمناقشة أية مشاكل فور حصولها.

٣- زيادة المناصرة مع الدول المانحة لزيادة المساعدات المقدمة للمجتمع اللبناني المضيف.

كما تم طرح ضرورة الوصول الى حل سياسي بمساعدة الدول المجاورة والمجتمع الدولي لعدم مقدرة لبنان على المتابعة بتحمل عبء النزوح السوري بعد الآن، ولتجنب الوصول الى الانهيار التام الذي بدوره سيؤثر على الدول كافة، الاوروبية منها وغيرها.

بدوره، طرح المحافظ نقطة تحديد أراض حدودية محايدة لنقل النازحين إليها وتخفيف الأعباء على المجتمع اللبناني المضيف وعقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة أو الاتحاد الاوروبي بين الدولتين اللبنانية والسورية لايجاد الحلول المناسبة لعودة النازحين الى بلادهم، خصوصًا وأن أزمة النزوح تؤثر على هوية لبنان على الأصعدة كافة، الديموغرافية منها وغيرها.

وتطرق الى "خطورة توافد أعداد جديدة كبيرة من النازحين السوريين الى لبنان وتأثيرها على الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي فيه".