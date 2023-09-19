الحشيمي زار مولوي: الوقت هو لحث إدارات الدولة على متابعة مهامها وإنجاز معاملات المواطنين

أكّد النّائب ​بلال الحشيمي​، أنّ "الوقت الرّاهن هو للعمل الجدّي لحثّ إدارات الدّولة على متابعة مهامها، وإنجاز معاملات المواطنين كمصلحة تسجيل السيارات/النافعة، وغيرها من الدّوائر الرّسميّة في أسرع وقت ممكن، لتحسين الجباية لصالح الدّولة".

ودعا، عقب زيارته وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، إلى "ضرورة تعاون المؤسّسات في ما بينها، من أجل رفع المعاناة عن المواطنين".

وأثنى الحشيمي، على "الزّيارة الّتي قام بها مولوي لمفتي الجمهوريّة الشّيخ ​عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، وتأكيده أنّ لا خلاف بينه وبين قيادات الأجهزة الأمنيّة المرتبطة به".