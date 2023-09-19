ضاهر: زمن المكرمات الملكية قد ولّى ونحتاج لإصلاحات وحَوكمة جدية وقضاء نزيه

أشار النّائب ميشال ضاهر، إلى أنّ "السعودية طلبت اليوم من المصرف التّجاري الصّيني، تيسير قرض لها بمبلغ 11 مليار دولار".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "علينا أن نعي بأنّ زمن المكرمات الملكيّة قد ولّى، وأقصى ما يمكننا القيام به هو استقطاب استثمارات خليجيّة إذا كانت ذات جدوى اقتصاديّة. وهذا يحتاج لإصلاحات وحَوكمَة جدّيّة وقضاء نزيه، وغير ذلك "أحلام يقظة".
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