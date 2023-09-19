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ضاهر: زمن المكرمات الملكية قد ولّى ونحتاج لإصلاحات وحَوكمة جدية وقضاء نزيه

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أشار النّائب ​ميشال ضاهر​، إلى أنّ "​​ طلبت اليوم من المصرف التّجاري الصّيني، تيسير قرض لها بمبلغ 11 مليار ​دولار​".

وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "علينا أن نعي بأنّ زمن المكرمات الملكيّة قد ولّى، وأقصى ما يمكننا القيام به هو استقطاب استثمارات خليجيّة إذا كانت ذات جدوى اقتصاديّة. وهذا يحتاج ل​إصلاحات​ وحَوكمَة جدّيّة وقضاء نزيه، وغير ذلك "أحلام يقظة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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