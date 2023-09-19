عبد الساتر زار درويش مهنئًا وتشديد على ضرورة تعاون الجميع لتلبية حاجات بيروت

التقى رئيس مجلس بلديّة بيروت عبدالله درويش، في مقرّ البلديّة، راعي أبرشيّة بيروت المارونيّة المطران ​بولس عبد الساتر​، في حضور محافظ بيروت ​مروان عبود​. وقدّم عبد السّاتر التّهنئة لدرويش لانتخابه رئيسًا لمجلس ​بلدية بيروت​، متمنّيًا له التّوفيق والنّجاح في مهامه.

من جهته، أكّد درويش "أنّه سيبذل قصارى جهده ليكون على قدر المهام الملقاة على عاتقه، خدمةً لبيروت وأهل بيروت بكلّ شوارعها وأحيائها"، مبديًا انفتاحه الكامل على "أيّ تعاون إيجابي يصبّ في تحقيق الأهداف المرجوّة".

وخلال اللّقاء، تمّ البحث في حاجات العاصمة الأساسيّة، خصوصًا قبل فصل الشّتاء، وتمّ التّشديد على "ضرورة تعاون وتكاتف الجميع خصوصًا في هذه المرحلة الدّقيقة والصّعبة، لتمكين بلدية ومحافظة بيروت من الاستجابة لأكبر قدر من هذه الحاجات والمتطلّبات".