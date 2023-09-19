"القوات": سنطلق لقاءات دبلوماسية لتسليم عريضة لتشكيل لجنة تقصي حقائق بملف انفجار المرفأ

أعلن جهاز العلاقات الخارجيّة في حزب "القوات اللبنانية"، "إطلاق سلسلة من اللّقاءات الدّبلوماسيّة هذا الأسبوع، بهدف تسليم عريضة تدعو الأمين العام للأمم المتّحدة ومفوّض الأمم المتّحدة السّامي لحقوق الإنسان والدّول الأعضاء في ​مجلس حقوق الإنسان​ التّابع للأمم المتّحدة، إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق في ملف جريمة ​انفجار مرفأ بيروت​، وذلك برفقة عدد من نوّاب تكتّل "الجمهوريّة القويّة" وحزب "الكتائب اللبنانية" وكتلة "تجدّد "ومستقلّين تغييريّين".

وأوضح في بيان، أنّ "اللّقاءات تبدأ اليوم مع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان ​يوانا فرونتسكا​، وتشمل ​الاتحاد الأوروبي​ ودول الأعضاء في ​مجلس الأمن​ والنّاشطة في مجال دعم قضايا حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنّ "العريضة تحمل 291 توقيعًا بين نوّاب وجمعيّات لبنانيّة ودوليّة وأهالي الضّحايا والمتضرّرين".