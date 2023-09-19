شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تمهل القنصليات في هونغ كونغ شهراً لتقديم معلومات عن موظفيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونغ كونغ - أ ف ب

أمهلت الصين القنصليات الأجنبية في هونغ كونغ شهراً، لتبلغها أسماء جميع العاملين لديها في المنطقة وعناوين سكنهم وتوصيف وظائفهم، وفق مصادر دبلوماسية ووثائق اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وتشمل هذه الوثائق رسالة مؤرخة الاثنين، صادرة عن مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ، بالإضافة إلى نموذجَين بالإنجليزية والصينية يجب أن تملأهما القنصليات بالمعلومات المطلوبة حول موظفيها.

في السنوات الأخيرة، شدّدت الصين سيطرتها على المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي، وأكّد مصدران دبلوماسيان أن قنصليتيهما تلقّتا الوثائق، وقالا إنها المرة الأولى التي تُطلب فيها البيانات الشخصية للموظفين.

وقال مصدر «ما زلنا نراجع الوثيقة وسننظر فيها».

وحدّدت بكين تاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر مهلة لإعادة النماذج «مكتملة».

وسيتوجب على القنصليات في هونغ كونغ أيضاً من الآن فصاعداً أن تبلغ عن وصول الموظفين أو مغادرتهم خلال مهلة 15 يوماً.