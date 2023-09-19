شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تحث روسيا على وقف تعاونها العسكري مع بيونغ يانغ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول (رويترز)

قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية الثلاثاء، إنه يتعين على روسيا التوقف فوراً عن أي تحركات لتوسيع التعاون العسكري مع كوريا الشمالية، وتوعدت باتخاذ إجراءات صارمة.

جاء ذلك بعد قمة عقدت الأسبوع الماضي، بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي أثارت قلقاً من احتمال إبرام صفقة أسلحة.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إن النائب الأول لوزير الخارجية تشانج هو-جين استدعى السفير الروسي لدى سيؤول لحث روسيا على التوقف فوراً عن أي تحركات للتوسع في التعاون العسكري مع كوريا الشمالية والالتزام بقرارات مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة).

وقال تشانج إن روسيا يجب أن تضطلع بدورها بوصفها عضواُ في مجلس الأمن لمواجهة تهديد كوريا الشمالية النووي.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عنه قوله إن سيؤول «ستنسق مع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قوية لضمان وجود عواقب واضحة، وإن هذه الأفعال سيكون لها تأثير سلبي جداً في العلاقات الكورية الروسية».

وتأتي رسالة سيؤول بعد إطلاع زعيم كوريا الشمالية كيم على خيارات التعاون العسكري لدى اجتماعه مع بوتين الأسبوع الماضي في مركز الفضاء الروسي فوستوتشني.

وعبر مسؤولون في واشنطن وسيؤول عن قلقهم من أن تسعى موسكو للحصول على ذخيرة من بيونغ يانغ لدعم مخزونها الآخذ في التناقص وسط الحرب في أوكرانيا، بينما تحصل كوريا الشمالية على مساعدة تقنية فيما يتعلق ببرامج الصواريخ والتجسس بالأقمار الصناعية.