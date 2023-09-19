انت الان تتابع خبر كوريا الجنوبية تسلم أوكرانيا دفعة أولى من الدبابات الهندسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفادت بذلك قناة تليغرام bmpd نقلا عن صحيفة Korea Light التي قالت إن "الحديث يدور في الوقت الراهن حول دبابتيْن هندسيتيْن فقط، لكن إنتاج هذا النوع من المدرعات بدأ منذ 3 أعوام فقط، لذلك يمكن اعتبارها حديثة جدا".وقالت الصحيفة إن "الدبابتيْن المذكورتيْن تتخصص في إزالة حقول الألغام، وتم تزويدها بكاسحات الألغام البريطانية الصنع وأجهزة هندسية أخرى، فضلا عن أنظمة إسكات صواعق الألغام".

يذكر أن محرك الدبابة الهندسية الكورية الجنوبية ينتج قوة 1200 حصان، سرعتها على الطريق المعبدة 60 كلم/ساعة. ويمكن أن تسير الدبابة إلى مسافة 400 كيلومتر دون أن تتزود بالوقود. وتم تسليحها برشاش عيار 12.7 ملم ينصب على سقف الدبابة.

ويمكن أن تعبر الدبابة جدرانا بارتفاع متر واحد وخنادق بعرض 2.75 متر، طاقم الدبابة فردان، وزنها 62000 كلغ.

