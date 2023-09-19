الرئيس الإيراني: استخدام لغة القوة ضد الشعب الإيراني أداة غير فعالة

طهران ـ د.ب.أ: قال الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، إن استخدام لغة القوة ضد الشعب الإيراني، “أداة غير فعالة”، وذلك خلال حديثه مع مجموعة من مفكري السياسة الخارجية الأميركية في نيويورك، حيث يشارك في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا) عن رئيسي قوله مساء الاثنين “لابد لأمريكا ان تكون قد فهمت إلى الآن أن استخدام لغة القوة، سواء في شكل عقوبات أو في شكل تهديدات ضد الشعب الايراني، أداة غير فعالة، وبطبيعة الحال فان حكمنا مبني على الأفعال”.

وأضاف: “ما يمكن أن يؤدي إلى كسب ثقتنا، هو تغيير هذا السلوك المتغطرس والعمل على اساس الالتزامات، وهو أمر لم تنجح أميركا فيه حتى الآن”.

وردا على سؤال بشأن الاتفاق النووي وآفاق العلاقات الإيرانية الأميركية، قال الرئيس الايراني: “مع تغير الحكومة في الولايات المتحدة والإعلان عن استعداد الحكومة الجديدة للعودة إلى التزاماتها، أعلنت جمهورية إيران الإسلامية أيضا استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد وتابعت المفاوضات بجدية، ولكن بعد فترة تبين أن الأطراف الأخرى لم تلتزم بتعهداتها”.