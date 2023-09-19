مزهر التقى بري: سننجح باسقاط المخطط والمؤامرة التي تستهدف الفلسطينيين واللبنانيين معا

أشار نائب الامين العام "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" جميل مزهر، خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد من الجبهة، الى أننا "التقينا اليوم لبحث التطورات الراهنة وما يجري في مخيم عين الحلوة"، شاكراً "للجهود التي يبذلها بري من أجل اسقاط المؤامرة وحقن الدم الفلسطيني".

ورأى مزهر، أن "هناك مؤامرة كبيرة ومخطط كبير يستهدف الوجود الفلسطيني في هذه المخيمات ويستهدف قضية اللاجئين ويستهدف تصفية قضية اللاجئين ويستهدف أيضاً الاستقرار اللبناني والشعب والوجود اللبناني".

واعتبر أن "هذه مؤامرة ومخطط كبير، وبالتالي جرى الحديث مطولاً مع بري من أجل ان نعمل سوياً ومعاً لاسقاط هذه المؤامرة وحقن الدم الفلسطيني ومحاصرة كل المحاولات التي تستهدف إشعال النيران في المخيم لان هذا يشكل خطراً كبيرا على الوجود الفلسطيني بإعتبار أن مخيم عين الحلوة هو المخيم الاكبر وعاصمة الشتات".

وشدد على أننا "حريصين جدا بالتفاعل مع بري وبالتواصل والتنسيق المشترك من أجل محاصرة هذه الفتنة ومحاصرة ما يجري من مخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين والشعب اللبناني".

وأكد مزهر، أنه "من خلال هذه الجهود وهذا العمل المتواصل والجهد المقدر لبري بالتأكيد سننجح باسقاط هذا المخطط وهذه المؤامرة التي تستهدف الفلسطينيين واللبنانيين معا".