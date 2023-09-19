أوضح المكتب الإعلامي لمفتي عكار الشيخ زيد زكريا، في بيان، أن "بعض المواقع الإلكترونية تناولت خبرا عن وقوع اشكال مع مرافقي سماحة مفتي الجمهورية، يهمنا أن نوضح أن الخبر غير صحيح ولم يحصل أي اشكال، بل جل ما حصل كان مجرد ترتيبات لوجستية في مواقف سيارات دار الفتوى فقط فحصل سوء تفاهم بين حرس دار الفتوى وبين شرطي احدى البلديات ، لذا لزم التنويه".
وطالب زكريا، من "المواقع الإلكترونية بتوخي الدقة وعدم نشر الاشاعات التي يبثها المصطادون بالماء العكر، ونطالبها بنشر هذا التوضيح على صفحاتهم عملا بقانون المطبوعات والنشر وحق الرد".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب المفتي زكريا: لم يحصل اي اشكال مع مرافقي مفتي الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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